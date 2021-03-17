«الصجة»: نوفر وسائل تنظيم أسرة أمنة في القرى الفقيرة

أكد الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، أن الوزارة توفر كافة وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بجميع الإدارات.وأوضح عباس في تصريحات لـ"الدستور"، إن وزارة الصحة تستهدف القرى الفقيرة التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتوفير تلك الوسائل.وكانت قد أعلنت وزارة الصحة عن تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة من خلال مجموعة من الأخصائيين المدربين في تنظيم الأسرة وأخصائيين النساء والتوليد، لإجراء الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وذلك من خلال الوحدات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك ضمن مشروع برنامج دعم خدمات الصحة الإنجابية المتكاملة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان.