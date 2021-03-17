المرصد: 5 قتلى في استهداف سيارة تابعة للجيش السوري

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة للجيش السوري، الأربعاء، كانت على طريق المسشفى الوطني قرب مدينة جاسم شمالي درعا، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.وأسفر الانفجار عن مقتل أحد عناصر الجيش السوري، وإصابة 4 آخرين، جاء ذلك بعد وصول تعزيزات عسكرية جديدة، استقدمها الجيش السوري، وقوات الفرقة الرابعة إلى مواقعهم في "مؤسسة الري" بأطراف بلدة المزيريب الشرقية، حيث وصلت دبابات ومواد عسكرية ولوجستية وجنود إلى المنطقة خلال الساعات الماضية.كان أشار المرصد السوري يوم أمس، إلى سقوط 21 عنصرًا من تابعين للجيش السوري، في كمين لمسلحين يتبعون للقيادي السابق في صفوف الفصائل الإرهابية "أبو طارق الصبيحي" في محيط بلدة المزيريب بريف درعا الغربي.