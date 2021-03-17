روسيا: موسكو مستعدة لتقوية الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين

قال سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا، إن موسكو مستعدة لتقوية الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين بناء على الإطار الدولي، مشيرا إلى أن روسيا تعمل مع حلفائها من أجل التوصل لحل للازمة السورية.وأكد لافروف أن سوريا تعاني بسبب حزمة كبيرة من العقوبات المفروضة عليها، مشيرا إلى أن السوريون أنفسهم يجب أن يقرروا مصيرهم دون تدخل أجنبي.وأضاف لافروف، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع وزير الخارجية الإسرائيلي، أن الشعب السوري يعاني بشكل كبير، مشيرا إلى أنه تحدث عن الخطوات التي تتم من أجل حل البرنامج النووي الإيراني.وأكد أنه ناقش كل القضايا مع إسرائيل، مشيرا إلى أن لجنة دستور سوريا يمكنها ربط اتصالات بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة، مضيفا أن هناك ترقب أن يعلن بدرسون مواعيد الجلسة السادسة من أستانة سوريا قبل شهر رمضان.وأضاف وزير خارجية روسيا: "أننا نبذل قصارى جهدنا مع شركائنا في منصة أستانة بخصوص لجنة دستور سوريا".