تقرير: نزوح أكثر من 10 ملايين بسبب كوارث مناخية في 6 شهور

قالت منظمة إنسانية اليوم الأربعاء، إن 10.3 مليون شخص نزحوا عن ديارهم بسبب كوارث ناتجة عن تغير المناخ مثل الفيضانات والجفاف في الشهور الستة الماضية معظمهم في آسيا.وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إن نحو 2.3 مليون آخرين نزحوا بسبب الصراعات في الفترة نفسها، مما يشير إلى أن الغالبية العظمى من عمليات النزوح الداخلي في الوقت الراهن كانت بسبب تغير المناخ.وقالت هيلين برنت منسقة الهجرة والنزوح لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في الاتحاد، إنه على الرغم من أن البيانات تغطي فترة ستة شهور فحسب من سبتمبر 2020 حتى فبراير 2021 فإنها تلقى الضوء على اتجاه عالمي متسارع للنزوح المرتبط بالمناخ.وأضافت "الأمور آخذة في التدهور حيث يفاقم تغير المناخ عوامل موجودة مثل الفقر والصراع والاضطراب السياسي".