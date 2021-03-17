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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الزيانى: بيان العلا أكد التزام دول الخليج بوقوفها ضد ما يخل بأمنها

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:50 ص
عبداللطيف بن راشد
عبداللطيف بن راشد الزياني
أحمد عاشور - أمينة ذكي
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قال وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، إن بيان العلا أكد على التزام دول مجلس التعاون بوقوفها ضد ما يخل بأمنها، مشيرا إلى أن مقررات بيان العلا شددت على ضرورة وحدة دول مجلس التعاون.

وأضاف الزياني خلال انطلاق اجتماع الدورة الـ 147 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض، أن مقررات بيان العلا أحرزت خطوات مهمة لتعزيز التعاون المشترك.

وأوضح الزياني، أن الظروف الصعبة والدقيقة في الشرق الأوسط تتطلب عملا موحدا، مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثي تواصل محاولة استهداف السعودية، مؤكدا أنه لابد من الإشادة بالجاهزية العالية لقوات الدفاع الجوية السعودية.

وأدان وزير خارجية البحرين، محاولة الحوثيين استهداف المدنيين في السعودية، مشيرا إلى أن هناك تضامنا دوليا واسعا مع السعودية ضد الاعتداءات الإرهابية الحوثية.

وأكد أن مجلس التعاون يرفض أي تدخل خارجي بشؤون الدول العربية، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون تقف صفا واحدا مع السعودية إزاء التهديدات التي تواجهها.

وأضاف الزياني أن مجلس التعاون يدعم جهود إنهاء الصراعات في سوريا وليبيا واليمن، مشيرا إلى أنه يجب تطبيق القرارات الدولية بشأن اليمن لإنهاء الانقلاب.

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