العراق تخفف حظر التجوال ابتداء من الأسبوع المقبل

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية وزير الثقافة حسن ناظم، الثلاثاء، أن الحكومة قررت تخفيف إجراءات حظر التجوال المفروض للتصدي لتفشي فيروس كورونا ابتداء من الثاني والعشرين من الشهر الجاري.وقال ناظم للصحفيين: إن "مجلس الوزراء قرر في جلسته الإعتيادية اليوم تخفيف إجراءات حظر التجوال ابتداء من يوم 22 من الشهر الجاري حيث يبدأ حظر التجوال الجزئي من الساعة 9 مساءا إلى 5صباحًا اما الحظر الشامل فسيكون يومي الجمعة والسبت فقط من كل أسبوع".وأضاف سيتم " فتح المحلات والمطاعم والأسواق التجارية وفق إجراءات السلامة المتبعة وتحديد مواعيد لأداء الامتحانات في المدارس وفق مواعيد تحددها وزارة التربية".وبحسب بيان وزارة الصحة والبيئة العراقية الصادر اليوم الثلاثاء، ارتفع إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 13 ألفا و827 حالة فيما بلغ إجمالي الإصابات 768 ألفا و.352وأشار البيان إلى شفاء 4564 ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 695 ألفا و184حالة.