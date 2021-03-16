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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

حكم صيام شهر شعبان 2021

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:40 م
صيام
صيام
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث حول حكم صيام شهر شعبان، من جانب المواطنين عبر محركات البحث خلال هذه الأيام ، مع بدء أيام الشهر الكريم، حيث أنه من الشهور التي كان يكثر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، لأنه الشهر الذي يتغافل فيه الناس عن الصوم، لأنه يتوسط شهري رجب ورمضان، فقد وردت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تدل على فضل هذا الشهر.

حكم صيام شهر شعبان 2021

ورد سؤال إلى دار الإفتاء، يقول: "هل يجوز صيام شهر شعبان وما هي الأيام التي لا يجوز صيامها منه؟، وأجابت الدار عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، حيث قالت": إن صيام شهر شعبان كله أو بعضه جائز شرعاً.

واستدلت بما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ)، ولكن يستثنى من ذلك تخصيص النصف الثاني منه بالصيام، فهذا حرام شرعا؛ً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

الحالات المستثاه من تحريم صيام شهر شعبان

وأضافت الإفتاء أنه يستثنى من التحريم هنا الصيام في حالات معينة وهي: من كانت عادته الصيام، فيستمر على عادته كمن اعتاد صيام الاثنين والخميس، أو صيام أيام البيض، لافتة إلى أنه من شرع في صيام شعبان من بدايته، وذلك كأن يصوم أياماً من النصف الأول من شعبان وأياماً من النصف الثاني منه.

وأشارت إلى أنه يستثني من نوى قضاء صيام واجب أو نذر أو كفارة، واستدلت بما قاله ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: "هذه الأحاديث لا تنافي الحديث المحرم لصوم ما بعد النصف من شعبان؛ لأن محل الحرمة فيمن صام بعد النصف ولم يصله؛ ومحل الجواز بل الندب فيمن صام قبل النصف وترك بعد النصف أو استمر؛ لكن وصل صومه بصوم يوم النصف؛ أو لم يصله وصام لنحو قضاء أو نذر أو ورد" انتهى. الفتاوى الفقهية الكبرى. 

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