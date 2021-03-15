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محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

أدعية شهر شعبان مكتوبة

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:46 م
أدعية شهر شعبان
أدعية شهر شعبان
نعمات مدحت
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شهر شعبان من الشهور التي يكثر فيها الصيام اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبمنهجه، فقد بدأ الشهر الكريم أولى أيامه أمس الأحد الموافق 14 مارس الجاري 2021، حيث يكثر فيه المسلمون حول العالم الصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن الكريم.

وتستمر عمليات البحث من جانب المواطنين حول أدعية شهر شعبان، حتى يدعوا الله عزوجل بها خلال ليالي الشهر الكريمة، لأنه من الشهور التي يرفع فيها أعمال العبد فيها.

أدعية شهر شعبان 2021 - 1442

وردت الكثير من الأدعية في القرآن الكريم والسنة النبوية، التي من الممكن أن يدعو بها المسلم ويناجي به بها، فللصائم دعوة لن ترد، ويمكن أن يدعو العبد ربه يما يشاء فقد قال تعالى"ادعوني استجب لكم" وأقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد.

وكل شئ يدعو العبد به ربه فهو بعون الله مستجاب ويعد دعاء، ويمكن للمسلم أن يدعو بهذه الأدعية: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شئ، وبقوتك التي قهرت بها كل شئ، وخضع لها كل شئ، وذل لها كل شئ، وبجبروتك التي غلبت بها كل شئ، وبعزتك التي لا يقوم لها شئ، وبعظمتك التي ملأت أركان كل شئ وبسلطانك الذي علا كل شئ، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شئ.

-كما يمكن الدعاء بهذا: بأسمائك التي غلبت أركان كل شئ، وبعلمك الذي أحاط بكل شئ، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شئ، يا نور يا قدوس، يا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطيته.

-اللهم إني أتقرب اليك بالذكر وأسألك بجودك أن تقربني من رحماتك و ان تلهمني ذكرك و شكرك و قدرني علي حسن  طاعتك.

-اللهم اجعل هلال هذا الشهر بركات و سعادة مليئة بالأمان و الغفران والرضا وتمحو بها الخطايا و الذنوب

-وهذه بعض أدعية شهر شعبان، أيضا، اللهم بارك لنا في شهر شعبان و بلغنا رمضان من غير فقد حبيب أو فراق لغالي و قد فرحت عن المكروبين و شفيت المرضى، و بلغنا رمضان من بعده لا فاقدين ولا مفقودين، و بلغنا إياه ونحن في احسن حال و اعنا على صيامه وقيامه وصالح الأعمال فيه يارب العالمين.

-اللهم أغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، يا من يجيب الدعاء ، يا مطلع علي كل رجاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى.

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