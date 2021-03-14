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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

صيام شعبان 2021.. ما هي الأيام المستحبة

الأحد 14/مارس/2021 - 03:57 م
صيام
صيام
نعمات مدحت
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بدأ شهر شعبان اليوم الأحد الموافق 14 مارس، وتبدأ أسئلة المسلمين  في بقاع الأرض حول الأيام التي يستحب الصيام فيها خلال الشهر الكريم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيه الصيام، لأنه شهر يتغافل عنه الناس نظرًا لأنه يأتي بعد شهر رجب، وقبل شهر رمضان.

ما هي الأيام المستحبة

من الأيام المستحبة في الشهر الكريم، صوم يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، لأن رسولنا أوصى بهما وحثنا على ذلك، حيث روى أحمد والترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" قال: "تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم"، وروى مسلم عن أبي قتادة أن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" سئل عن صوم الاثنين فقال: "فيه ولدت، وفيه أُنزل عليَّ".

وكذلك يستحب ويجوز أيضا صيام شهر شعبان كله، وصيام الأيام القمرية، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاهم بركعتي الضحى والوتر قبل النوم والصوم ثلاثة أيام من كل شهر. والأفضل أن تكون الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ومنها صيام الاثنين والخميس.

وكذلك ورد في فضل صوم أيام شعبان، ما روى عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان كان يصومه إلا قليلاً، متفق عليه.

تعرض الأعمال في شهر شعبان

ويعتبر شهر شعبان من الشهور التي ترفع فيها أعمال العبد إلى ربه، حيث  تُرفَع أعمال العبد في السنة كلّها مرّة واحدة، ويكون ذلك في شهر شعبان، قال عليه الصلاة والسلام: (وَهوَ شَهْرٌ تُرفَعُ فيهِ الأعمالُ إلى ربِّ العالمينَ، فأحبُّ أن يُرفَعَ عمَلي وأَنا صائمٌ).

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