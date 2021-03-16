هاني شاكر يرد على انتقادات وليد توفيق

علق الفنان هاني شاكر على انتقادات النجم اللبناني وليد توفيق، عبر حسابه بموقع «تويتر» للتغريدات.وكتب توفيق: «أخويا وحبيبي ‎وليد توفيق ربنا ما يجيب أي خلاف بينا لأنك عندي أكبر وأغلى من أي خلاف ممكن يبعدنا ويزعلنا من بعض».وكان الفنان وليد توفيق قد تحدث عن سبب أزمته مع الفنان هاني شاكر وكانت بسبب طرحه أغنية جديدة بعنوان «بقالي كثير» بعد مدة قصيرة على طرحه أغنية «كيف بتنسى» الذي قام توفيق بتلحينها ما أثر على نجاح العمل.