إيطاليا وألمانيا تبحثان تعزيز التعاون

بحث وزير الدفاع الإيطالي لورينتزو جويريني، خلال زيارته الحالية إلى برلين، مع نظيرته الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور، الموضوعات المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون في مجال الدفاع الأوروبي والتعاون الصناعي.

وأشارت وزارة الدفاع الإيطالية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (إكي)- الثلاثاء، إلى أن الجانبين أكدا الالتزام بالبعثات الدولية في أفغانستان، العراق، لبنان، ليبيا والساحل الإفريقي.