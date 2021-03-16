أوكرانيا تعول على دعم سلوفينيا خلال رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الثلاثاء، إن بلاده تعول على دعم سلوفينيا لتطلعاتها الأوروبية خلال رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام الجاري 2021.وأضاف كوليبا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السلوفيني أنزي لوجار في العاصمة الأوكرانية كييف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية أنه ناقش مع لوجار تطوير الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدا أهمية عقد اجتماع للجنة الحكومية الدولية ومنتدى الأعمال خلال العام الجاري.وأضاف: "ستتولى سلوفينيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام الجاري، لذلك تم تخصيص جزء كبير من المحادثات للشؤون الأوروبية"، موضحا أن سلوفينيا صديقة دائمة لأوكرانيا وتدعمها في طريقها إلى التكامل الأوروبي.وتوجه كوليبا بالشكر لسلوفينيا على مساهمتها المهمة في الإصلاح اللامركزي في أوكرانيا،ودعمها للأطفال الأوكرانيين الذين قُتل آباؤهم أو أصيبوا في منطقة الصراع في دونباس، لافتا إلى أن 467 طفلا أوكرانيا قد خضعوا بالفعل لإعادة التأهيل في سلوفينيا.وأوضح أنه تم مناقشة جدول الاتصالات بين البلدين على جميع المستويات، مشيرا إلى أن أوكرانيا وسلوفينيا تحتفلان هذا العام بالذكرى الثلاثين لاستقلالهما، وتنتظر أوكرانيا ضيف مميز من سلوفينيا في الاحتفالات بالذكرى الثلاثين لاستقلالها، وفي القمة الافتتاحية لمنصة القرم.