رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا وروسيا تتبادلان الانتقادات في ذكرى استفتاء ضم القرم

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:30 م
ديميتري بيسكوف
ديميتري بيسكوف
وكالات
طباعة
قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف الثلاثاء إن الاستفتاء المثير للجدل الذي لجأت إليه روسيا لتبرير ضمها لشبه جزيرة القرم قبل سبع سنوات كان سليما من الناحية القانونية، رغم انتقاد أوكرانيا لما وصفته بالضم غير القانوني.
ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" عن بيسكوف قوله إن "الاستفتاء كان قانونيا من حيث الجوهر في ضوء القانون الدولي وكذلك من ناحية القانون الأوكراني".

وكانت روسيا وأوكرانيا على خلاف منذ عام 2014، عندما أطاح المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية بفيكتور يانوكوفيتش، رئيس أوكرانيا الموالي للكرملين. وتزعم عدة دول، برغم نفي روسيا، أن روسيا أرسلت بعد ذلك قواتها لتعزيز القوات الموالية لروسيا في البلاد.

وأدى ذلك إلى احتلال شبه جزيرة القرم وضمها إلى روسيا بعد الاستفتاء الذى أثيرت حوله الشكوك. وعلاوة على ذلك، فإن المنطقة الشرقية من أوكرانيا المعروفة باسم دونباس لا تزال فعليا خارج سيطرة الحكومة في كييف، على الرغم من أنها لم تنفصل أبدا.

وبينما أشار بيسكوف إلى شرعية الاستفتاء، تحدثت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الثلاثاء عن "إجراءات غير قانونية" وانتهاكات لحقوق الإنسان. ولا تزال البلاد تسعى إلى بناء دعم دولي لاستعادة شبه جزيرة القرم.

وعلى خلفية هذا النقاش، نفت روسيا اليوم التقارير الصادرة مؤخرا من أوكرانيا عن التوصل إلى اتفاق سلام بشأن شرق أوكرانيا، ووصفت التقارير بأنها "خرافة".

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن كبير المفاوضين الروس ديميتري كوزاك القول: "لا يوجد شيء على طاولة المفاوضات"، إلا أنه أشار إلى أن فرنسا وألمانيا، العضوتين الرئيسيتين في المحادثات، دفعتا للتوصل إلى حل وسط الشهر الماضي.

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة في واقعة تعدي فتاة على زميلتها بمساعدة بلطجي بالمعادي

الأهلي يحقق إنجازًا تاريخياً.. ويسحق فيتا كلوب بثلاثية نظيفة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-3-2021 فى البنوك المصرية

الصور

image description

سعد يثمن تكريم «التنمية المحلية» للقيادات النسائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط ورئيس المقاولون العرب يناقشون موقف المشروعات الجاري تنفيذها

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد كلية الطب البيطرى

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد تركيب أعمدة الإنارة بقرى مركزى منفلوط وديروط

image description

محافظ أسيوط يطمئن على منظومة شبكات الأكسجين بمستشفى الصدر

الأكثر قراءة

برواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. حقيقة إعلان شركات البترول عن وظائف جديدة

تحذير من «مخدر جديد» يستخدم في الخطف.. الحكومة توضح الحقيقة

«علمية كورونا» تحذر: التناول المفرط للأدوية لمجرد الاشتباه يعرض للخطر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

نيزك سقط في جنوب الجزائر قبل قرن الأقدم من أصل بركاني

قصر باكنجهام: الأمير فيليب يغادر المستشفى عقب خضوعه لجراحة ناجحة

موعد مباراة الزمالك والترجي اليوم والقنوات الناقلة بدوري أبطال إفريقيا 2021

سنغافورة: لقاح كورونا مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية غير شديدة

أيام زمان

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

«رفع الأثقال والكرة الشراب» طفولة الفنانة زوزو نبيل

«إحنا مش عبيدكم».. صرخة مريم فخر الدين في وجه عادل إمام

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

كريم كيلاني يناقش «الهروب من الطريق الدائري» بالنيل الثقافية غدا

غدا.. رضوى الأسود تناقش «بالأمس كنت ميتًا» بالنيل الثقافية

الثقافة تُسلم أعمال جائزة «المبدع الصغير» بفروع قصور الثقافة يدويًا

الخميس.. اللجنة الثقافية بنادي الصيد تحتفل بيوم المرأة المصرية