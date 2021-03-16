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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أولويات حملة «دا سيلفا» لرئاسة البرازيل في 2022

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:31 م
لولا دا سيلفا
لولا دا سيلفا
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أطلق الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا حملته الانتخابية لرئاسة البرازيل عام 2022، رافعا شعار "الصحة والعدالة والتوظيف للبرازيل" كأهم أولويات برنامجه للفوز بالرئاسة في الانتخابات المقبلة، وشن هجوما شديدا على الرئيس الحالي للبلاد جايير بولسونارو بسبب تعامله مع أزمة وباء كورونا مما أضعف الاقتصاد الوطني ليصل إلى أدنى مستوياته.

وانتقد دا سيلفا الأوضاع الاقتصادية في البرازيل وكيفية تعامل الرئيس الحالي جايير بولسونارو مع أزمة كورونا، بسبب التأخير في الحصول على اللقاحات في حين فقدت البرازيل ما يقرب من 270 ألف شخص بسبب الفيروس، وهو أسوأ عدد وفيات خارج الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي الكبير، بحسب ما نقلت وكالة أنباء جنوب الأطلنطي اليوم.

فيما انتقد الرئيس بولسونارو تعليق دا سيلفا على أداء إدارته، واصفا حملته بأنها "فقط للانتقاد والكذب والترويج للمعلومات المضللة".

وقال: "لقد عملنا بلا كلل منذ اللحظة الأولى في مكافحة الوباء"، مشيرا إلى أن البرازيل ستحصل على 400 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية هذا العام.

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