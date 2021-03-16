الناتو: نثمن الشراكة القائمة مع بعض دول الخليج

أكد حلف شمال الاطلسي الناتو، اليوم الثلاثاء، على حيوية منطقة الخليج العربي بالنسبة للحلفاء، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.وقال حلف الناتو، نثمن الشراكة القائمة مع بعض دول منطقة الخليج.ويجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ناتو، يومي 23 و24 مارس الجاري، في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل.ويعتبر أول اجتماع وجها لوجه لوزراء خارجية الحلف بعد نحو عام من اللقاءات عبر الفيديو كونفرانس، بسبب انتشار جائحة كورونا، حيث سيتاح لعدد محدد من الصحفيين متابعة الاجتماع.ويتوجب على الصحفيين المكلفين بتغطية الاجتماع، ارتداء الكمامات، وإظهار فحص كورونا يثبت عدم إصابتهم بالفيروس في مدة أقصاها 72 ساعة قبل الاجتماع، فضلا عن فحص درجة حرارتهم قبل الدخول.ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع قضايا على أجندة الحلف على رأسها أفغانستان والعراق.