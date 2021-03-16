الوكالة الدولية تبدي خشيتها من برنامج إيران النووي وتطالب بمراقبته عن كثب

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها من برنامج إيران النووي، مطالبة بمراقبته عن كثب.واعتبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مراكمة إيران للتكنولوجيا النووية تصعب العودة السريعة عن الانتهاكات، وفق لقناة "العربية" الاخبارية.وقال رافائيل جروسي، مدير الوكالة الدولية، إنها ستبحث مع إيران قضية المواقع النووية السرية، مشيرا إلى أن مفتشي الوكالة سيعودون إلى إيران لبحث القضايا العالقة.