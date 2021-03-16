«آنا».. رواية إيطالية تنبأت بوباء كورونا قبل 6 أعوام

تصدر قريبًا عن دار كلمات للنشر والتوزيع٬ النسخة العربية لرواية «آنا» للكاتب الإيطالي نيكولو أمانيتي٬ وترجمها عن الإيطالية مباشرة٬ المترجم السوري معاوية عبد المجيد.وعن رواية «آنا» يقول عبد المجيد: «صدرت هذه الرواية عام 2015، حيث يتخيّل أمّانيتي الحياة في عام 2020 ما بعد الوباء الذي يضرب الأرض «الحمّى الحمراء»، كما يسمّيها، تستهدف البالغين وتستثني الصغار الذين يعيشون طفولةً مهدورة، في عالمٍ ديستوبيٍّ يعمّ فيه الخراب وتستفحل المخاطر وينعدم الأمان، غير أنّ الأمل يحتِّم على البطلة «آنّا» أن تصون شقيقها وأن تصحبه إلى حيث تتمنّى أنّ الكبار قد نجوا وتمكّنوا من إنتاج اللقاح.وتابع «عبد المجيد» موضحًا: يكثّف «أمّانيتي» تفاصيل كثيرة تشكِّل رؤيته الروائيّة وبراعته السرديّة، فهو الذي درس البيولوجيا ومنح أدوار البطولة في معظم رواياته لشخصيّة الطفل، يعود إلى قرّاءه بهذا العمل المبهر من حيث اشتغاله على ثيمةٍ كابوسيّة ناجمة عن كارثة صحّيّة ينبغي للأطفال أن يجدوا منفذًا منها قبل أن يصلوا سنّ البلوغ ويفتك الفيروس بهم، لا بدّ أن يتسلّحوا بالأمل وحبّ الحياة مهما كانت الظروف، لأنّ الحياة واجبٌ على الكائنات، وهذا ما يمرّره أمّانيتي في ثنايا الرواية بقوله: «الحياة ليست لنا، الحياة تعبر من خلالنا».يشار إلي أن معاوية عبد المجيد من مواليد دمشق في العام 1985، وحصل على إجازة في الأدب الإيطالي من جامعة سيينا الإيطالية٬ ودرجة الماجستير في الثقافة الأدبية الأوروبية عن قسم الترجمة الأدبية من جامعة بولونيا الإيطالية وجامعة مولوز الفرنسية، من ترجماته: رباعية «مقبرة الكتب المنسية» للروائي الإسباني كارلوس زافون٬ ورباعية «صديقتي المذهلة» للروائي الايطالي إيلينا فيرانتي.