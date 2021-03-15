«كاف» يخطر الزمالك برفض حضور الجماهير لمباراة الترجي التونسى

تلقى نادي الزمالك، إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، برفض حضور الجماهير لمباراة الغد أمام الترجي التونسي.





ويلتقي الزمالك مع الترجي في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء، على استاد القاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





جاء ذلك على الرغم من وجود موافقة سابقة من "كاف" لحضور الجماهير، ولكن تم التراجع عنها في اللحظات الأخيرة بسبب قرار المكتب التنفيذي لكاف خلال الساعات الماضية، برفض حضور الجماهير للمباريات.



