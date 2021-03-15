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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: مبادرة التمويل العقاري قاطرة للاقتصاد وشركات المقاولات

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:26 م
النائب سيد سمير
النائب سيد سمير
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أكد النائب سيد سمير عضو مجلس النواب، على الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري لدعم متوسطي ومحدودي الدخل، موضحا أنها ستكون محفز أساسي للمواطنين للحصول على سكن خاص يليق بمستوى حياة أفضل للمواطنين ويؤمن مستقبل العائلات والأسر المصرية في امتلاك مسكن ملائم.

وأضاف سمير في تصريحات له اليوم، أن التمويل الضخم للمبادرة والذي يصل إلى نحو 100 مليار جنيه يؤكد على شمولها واستهدافها عشرات الآلاف من المصريين، مشيرا الى أن المبادرة، ستعمل كذلك على تحفيز قطاع المقاولات، الذى يعد قاطرة الاقتصاد لارتباطه بالعديد من القطاعات الصناعية والخدمية وبالتالى توفير فرص العمل من خلال زيادة الطلب على الوحدات السكنية، وما تتطلبه من تشغيل القطاعات التى تخدم هذا القطاع مع ضخ التمويل لها من خلال المبادرة.

وشدد سمير، أن الدولة المصرية وفي عهد الرئيس السيسي أخذت على عاتقها توفير وحدات سكنية لائقة لجميع المواطنين ودعم الجميع. قائلا إن أهم ما يبرز في مبادرة التمويل العقاري الجديدة انها تستهدف شرائح محدودي ومتوسطي الدخل، وتقف بجانبهم في إطار الرؤية الحضارية والتنموية للبلاد.

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