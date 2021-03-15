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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بمنحة أوروبية.. خطة لمواجهة تلوث المياه بـ 3 محافظات

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:53 ص
الدكتور إبراهيم محمد
الدكتور إبراهيم محمد
وائل القمحاوى
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عقد الدكتور إبراهيم محمد محمود رئيس قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري، اجتماعًا مع المهندس وليد حقيقى مدير مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، وفريق العمل بالمشروع.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة آلية العمل بالمشروع والإجراءات المستقبلية فيما يخص أعمال تأهيل المساقى وتنفيذ شبكات رى حديث وأنشطة التوجيه المائى فى زمام مصرف كوتشنر.

كما استعرض الاجتماع بحضور المهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزير للرى الحديث وتأهيل المساقى والترع، خطة تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كتشنر لزمام 588 ألف فدان، بالتعاون مع وزارتى الإسكان والتنمية المحلية، ومن خلال قرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الإستثمار الأوروبي، وكذلك منحة من الاتحاد الأوروبى، بهدف إزالة أو تقليل التلوث فى المصرف والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين فى 3 محافظات وهى كفر الشيخ والغربية والدقهلية.

كما تم مناقشة مكونات المشروع فيما يخص أعمال وزارة الموارد المائية والرى، والتى تتضمن تنفيذ أعمال لتأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وأعمال صناعية على المصارف، بالإضافة إلى تركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بمصرف كتشنر، كما يتم تنفيذ عدد من مشاريع تطوير الرى والري الحديث في الأراضي المخدومة وإشراك المنتفعين والجهات المعنية من خلال حملات التوعية الخاصة بفائدة المشروع.

حضر الإجتماع المهندس خالد بخيت رئيس الادارة المركزية للتطوير، والدكتور مؤمن الشرقاوى رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي بوزارة الموارد المائية والري.

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