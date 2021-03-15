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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضى

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:22 م
التليفون الأرضى
التليفون الأرضى
شيماء حسين
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يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضى إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات والذي حظى على أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام وسداد فاتورة الخط الأرضي إلكترونيا.

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضى

حرصا من الشركة المصرية للاتصالات على عملائها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أطلقت موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله سداد فاتورة التليفون بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات الالكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا)

كتابة رقم التليفون الأرضي مسبوق بكود المحافظة التابع لها السنترال المقيد به 

الضغط على زر الاستعلام

ظهور إجمالي قيمة فاتورة التليفون الأرضي المراد دفعها عن الاستهلاك الربع سنوية

تحديد طريقة الدفع الإلكتروني التي وفرتها الشركة

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن للملايين من عملاء الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن إجمالي قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال هذا الرابط (من هنا)، عن طريق إدخال رقم التليفون المراد الاستعلام عن فاتورته مسبوق بكود المحافظة، وذلك ضمن خطة الحكومة بتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين دون الحاجة إلى الذهاب إلى المصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية والاختلاط بمرتادي المكان وذلك منعا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة.

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وسائل دفع فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا

يستطيع عملاء الشركة المصرية للاتصالات عقب معرفة خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضى الدفع الإلكتروني عبر شركات التحصيل التي تم توفيرها تسهيلا على المواطنين حيث يمكن استخدام كافة مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية و شركات التحصيل الالكتروني مثل فوري، ضامن، بيي، أمان، مصاري، خدماتي، أو منافذ راديو شاك أو أحد ماكينات الصرف الآلي للبنوك المتوفر فيها خدمات الدفع الالكتروني لفواتير المرافق وذلك لتوفير وقت وجهد العملاء في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال موجته الثانية بين المواطنين بمختلف دول العالم ويخاف الجهاز التنفسي ومنه إلى خلايا المناعة بالجسم.

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