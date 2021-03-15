



موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

مع اندلاع فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أواخر عام 2019 في مدينة ووهان الصينية لجأ الكثير من الدول إلى غلق مطاراتها خوفا من انتشار الفيروس القاتل بين المواطنين ومن بينهم المملكة العربية السعودية والتي حظرت جميع أنواع السفر فيما عادة استيراد السلع الغذائية وقد أعلنت عن فتح منافذ السفر في 31 مارس الجاري وتم تأجيل الموعد إلى 17 مايو المقبل حيث جاء قرار التأجيل وفقا لمدى انتشار، و انحصار الفيروس بين المواطنين المقيمين في المملكة ومدى تأثيره على المصابين ومراحل نشاط الفيروس خلال دورة حياته.





موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تعطيل رحلات الطيران وغلق مطاراتها أمام جميع الراغبين في السفر إليها من الدول الأخرى في شهر فبراير الماضي ومن بينها جمهورية مصر العربية بسبب الفيروس اللعين الذي حصد أرواح قرابة 3 مليون مواطن بمختلف دول العالم حتى الآن حيث يخترق الجسم عن طريق أعضاء الجهاز التنفسي ويهاجم خلايا المناعة بالجسم ويؤدي إلى الوفاة الفورية وقد أعلنت المملكة عن فتح منافذ السفر من وإلى الأراضي العربية السعودية يوم 17 مايو المقبل ومن بينها رحلات الطيران المصري.





اقرأ أيضاً









آخر قرارات بشأن عودة رحلات الحج والعمرة

مع الإعلان عن موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم يتساءل الكثير من قرارات عودة رحلات الحج والعمرة والتي تم إغلاقها منذ اندلاع فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث اقتصر الحج العام الماضي على المقيمين داخل الأراضي السعودية فقط وسط الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار الفيروس بين الحجيج وحتى الآن لم يتم إصدار قرارات من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية بشأن استئناف رحلات الحج والعمرة من عدمه.