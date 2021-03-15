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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مباحثات لتعزيز التعاون في مجال الاتصالات بين مصر وليبيا

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:10 ص
مباحثات لتعزيز التعاون
مباحثات لتعزيز التعاون في مجال الاتصالات
طارق عتمان
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استقبل المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، وفدًا رفيع المستوى من شركة الاتصالات الدولية الليبية، برئاسة المهندس عادل أبو فارس، رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث يزور الوفد للمصرية للاتصالات لبحث سبل التعاون المشترك في مجال الاتصالات الدولية ونقل حركة الاتصالات بين الدولتين، تأتي الزيارة تأكيدًا على الثقة الكبيرة التي تتمتع بها المصرية للاتصالات في مجال خدمات الاتصالات الدولية، وتأكيدًا على استمرارية دورها المحوري والريادي كواحدة من أكبر وأعرق مقدمي خدمات الاتصالات في العالم.

وبحث الجانبين سبل التعاون المشترك في الربط الدولي بما في ذلك خدمات البيانات وخدمات الصوت الدوليين، وأكد المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، على رفع كفاءة الشبكة الأرضية العابرة للحدود يمثل أهمية استراتيجية للربط الدولي بدول الجوار، وأن هذا التعاون سينعكس على تحسين أداء خدمات الاتصالات الدولية والاستفادة من البنية التحتية الممتدة حول العالم للكابلات البحرية الخاصة بالمصرية للاتصالات ونقل الحركة الدولية إلى ليبيا.

ولفت «حامد» إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توفير المزيد من خدمات الاتصالات التي تخدم الشعبين في المقام الأول والقارة الأفريقية، بصفة عامة خاصة بعد مبادرة الشركة للتخطيط للنظام البحري «HARP»، والذي سوف يربط القارة الإفريقية بأكملها بمصر وأوروبا.

من جانبه؛ قال المهندس عادل أبو فارس، رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاتصالات الدولية، إن هذه الزيارة تأتي في إطار تبادل الخبرات بين الشركتين وفتح آفاق تعاون مشترك في مجال الاتصالات والتقنية، موضحًا أن شركة الاتصالات الدولية الليبية تتطلع إلى المزيد من الشراكات مع المصرية للاتصالات لتقديم خدمات تقنية متطورة في البلدين.

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