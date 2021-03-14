شركات السياحة تفتح باب الاشتراك في برامج تدريبية «أونلاين»

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فتح باب الاشتراك في برامج تدريبية أونلاين عبر برنامج Meeting Zoom حول تنمية مهارات البيع «Skills Sales» وستعقد الدورة يومى 21-22 مارس الجاري للعاملين بشركات السياحة.كما ستعقد الغرفة يوم 23 مارس دورة تدريبية حول كيفية الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستغلال وسائل التواصل فى الترويج للبرامج السياحية للوصول إلى أكبر عدد من المستهدفين.وتنظم الغرفة هذه الدورات التدريبية لتنمية مهارات العاملين بشركات السياحة، كما استغلت الغرفة مؤخرا تداعيات فيروس كورونا على قطاع السياحة لعقد دورات تدريبية أون لاين لدعم العاملين بالشركات.