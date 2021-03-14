رسالة دكتوراه تناقش التغلغل الإسرائيلي في غرب وجنوب إفريقيا

حصل الباحث خالد فهمي على درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات الإفريقية من كلية الدراسات الأفريقية العليا بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف وعنوانها السياسة الإسرائيلية تجاه السودان منذ عام ١٩٦٥.وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور محمود أبو العينين أستاذ العلوم السياسية والعميد الأسبق لمعهد البحوث والدراسات الأفريقية رئيسا والدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لبحوث الشرق الأوسط عضوا والدكتور صبحي على قنصوة أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا مشرفا والباحث هو العميد خالد فهمي محمد عبد التواب وبعمل مستشارا لمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة وحاصل على العديد من الدورات العسكرية بمجال تخصصه العسكري، بالإضافة لعدد من الدراسات بالمجال المدني في الدراسات التاريخية والعسكرية ودبلوم المفاوضات الدولية ودبلوم الدراسات الإسرائيلية ودبلوم الأزمات والتفاوض.وناقشت الرسالة السياسة التي تنتهجها إسرائيل تجاه السودان ولم ترتبط معها بعلاقات رسمية من قبل إلا أن إسرائيل استطاعت من خلال ممارساتها تجاه جنوب السودان أن توجه أدواتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية لتطويق السودان من الجنوب عن طريق دعم الحركات المتمردة بجنوب السودان وصولا للانفصال.