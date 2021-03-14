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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير عقاري: إطلاق برنامج التمويل ينعش القطاع

الأحد 14/مارس/2021 - 10:44 م
التمويل العقاري
التمويل العقاري
دعاء أبو العزم
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توقع المهندس ممدوح بدر الدين الخبير العقاري رئيس شعبة الاستثمار العقاري السابق في اتحاد الغرف التجارية، أن يؤدي إطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل والذى وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير تمويل عقاري بفائدة 3 % حتى 30 عامًا، إلى تحقيق انتعاشه غير مسبوقة في القطاع العقاري.

وأوضح بدر الدين، أن خفض الفائدة سيسهم في إدخال شرائح جديدة من العملاء وتلبية احتياجات الفئات التي تمثل طلب فعال وحقيقي.

ولفت إلى أن ذلك القرار سيحفز المزيد من الشركات على التوسع وتنفيذ المزيد من المشروعات والدخول لتلبية احتياجات قطاع عريض من العملاء متوسطي الدخل، مشيرًا إلى أن مبادرات البنك المركزي حققت إيجابيات عديدة للقطاع العقاري، وأسهمت في تلبية احتياجات العملاء كذلك تحفيز المبيعات لدى القطاع الخاص.

وأوضح أن قرارات تخفيض الفائدة المتتالية سواء عبر المبادرات أو غيرها كان لها دور إيجابي كبير بالقطاع العقاري.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق اليوم مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، ومي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض نشاط البنك المركزي في إطار المنظومة النقدية والمالية للدولة".

ووجه الرئيس بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

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