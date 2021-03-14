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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المرصد السوري: صواريخ مجهولة تستهدف سوقا في مناطق سيطرة تركيا

الأحد 14/مارس/2021 - 08:26 م
صواريخ
صواريخ
آية حسني
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رصد المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الأحد، استهداف صواريخ مجهولة سوقا لبيع المحروقات في المنطقة الخاضعة لسيطرة الميليشيات التركية بريف حلب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق استشهاد طفل ومواطنة، جراء سقوط عدة قذائف صاروخية على محيط معبر الحمران في ريف مدينة جرابلس شرقي حلب، ضمن مناطق النفوذ التركي والفصائل الموالية لها، ولم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن مصدر القصف فيما إذ كان مصدره قوات "مجلس منبج العسكري" أم قوات النظام المتمركزة في تلك المنطقة.

فيما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إلى تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث سقطت قذائف صاروخية على مناطق في محيط تل رفعت وقرية حربل شمالي حلب، على صعيد متصل سقطت قذائف صاروخية على منطقة الباب ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

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