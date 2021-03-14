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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سحل سيدة أثناء محاولة سرقتها فى البساتين: «تمسكت بالحقيبة» (فيديو)

الأحد 14/مارس/2021 - 06:27 م
سحل سيدة
سحل سيدة
هدير مصطفي
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يكثف رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، جهودهم للقبض على سائق «توكتوك» وعاطل سحلوا سيدة بعد محاولة سرقتها في البساتين.

وكشف مصدر أمني أنه تم تحديد هوية المتهمين عقب رصد فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بسحل سيدة في العقد الخامس من عمرها بأحد شوارع البساتين لسرقتها، وبالفحص تم التوصل للسيدة المجني عليها، وأفادت بأنها كانت تسير بالشارع وتفاجأت بتوكتوك يسير بجانبها حاول خطف حقيبتها لكنها تشبثت بها فقام بسحلها، وبتفريغ كاميرات المراقبة وإجراء التحريات تم التوصل لهوية المتهمين وجار ضبطهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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