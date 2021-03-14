قرار جمهورى بشأن بعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية

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حصلت " الدستور" على قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 2021، ببعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية.جاء في القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ ؛ وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة ۲۰۲۰۷۲۸؛ وبناء على ما عرضه وزير العدل.

بالمستندات.. قرار الرئيس السيسي بتعيينات وتنقلات بعض القضاة by hassan mos3ad on Scribd