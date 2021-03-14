مصر تعزز مخزونها من السلع الاستراتيجية بـ7.6 مليار دولار

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر عززت مخزونها من السلع الاستراتيجية من خلال استيراد شحنات من القمح والأرز والفول والزيوت والعدس بتكلفة إجمالية قدرها 7.6 مليار دولار بنهاية عام 2020.ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن القمح استحوذ على النصيب الأكبر من واردات السلع الاستراتيجية بقيمة 3.1 مليار دولار بنهاية العام الماضى مقابل 2.9 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة 200 مليون دولار خلال عام،كما ارتفعت واردات الذرة لـ 1.9 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.وأضاف التقرير، أن مصر استوردت عدسا بقيمة 85.5 مليون دولار بنهاية عام 2020 مقابل 51 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 67.5%، وعززت مخزونها من زيوت مكررة باستيراد كميات بقيمة 851.1 مليون دولار مقابل 679 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.وفي المقابل، خفضت مصر وارداتها من سكر مكرر لـ31.4 مليون دولار بنهاية العام الماضي 2020 مقابل 113.7 مليون دولار خلال العام السابق عليه، فيما بلغت واردات فول عريض 255.2 مليون دولار مقابل 283.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.وفي سياق متصل، بدأت الحكومة تنفيذ نظام جديد لصرف المقررات التموينية شهريًا بدءًا من مارس الجاري بما يضمن الالتزام بنسب صرف السلع الاستراتيجية للمنظومة التموينية شهريًا للبدالين التموينين من سكر وأرز وزيت، بحيث يتم الصرف بمعدل 2 كيلو جرام سكر للفرد، زجاجة زيت للفرد و2 كيلو جرام أرز للبطاقة التموينية.