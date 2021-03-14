نقابة المعلمين: زمن الضغط على مصر «ولّى بلا رجعة»

استنكرت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، «التدخل في الشؤون الداخلية المصرية تحت ذريعة حقوق الإنسان»، بعد البيان الأخير لعدد من الدول بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.وأوضحت النقابة في بيان أنَّ الدول التي أصدرت عددًا من التوصيات تناست عن عمد الجهود المصرية الكبيرة للحفاظ على حقوق الإنسان المتمثلة في الاستقرار والأمان والحق في الحياة وتوفير حياة كريمة والحق في التعليم والرعاية الصحية.وأوضح الزناتي أن ما جاء في بيان دول مجلس حقوق الإنسان الدولي هي عبارات عشوائية تنطوي على اتهامات باطلة ليس بها أي معلومات دقيقة، وهو ما يؤكد سوء النية في إصدار مثل هذه التقارير مخالفين كل الأعراف الدولية.وأكد أن زمن الضغط على مصر بالتدخل في شأنها الداخلي ولَى بلا رجعة ولن يعود، وأن مصر دولة مؤسسات تتوفر لها الاستقلالية التامة في الوقت التي وقفت فيه نفس الدول ونفس المنظمات التي تدعى الدفاع عن حقوق الإنسان صامتة أمام الإرهاب الإخواني ضد الشعب المصري وما زالت بعض الدول والمؤسسات الأجنبية لا تحترم مبادئ القانون الدولي الذي يضمن استقلالية الدول وسيادتها وهو ما يعد أمرا مرفوضا من المجتمع المدني المصري.