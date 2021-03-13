5 فئات للتذاكر: 4 تعليمات لحضور حفل تامر عاشور ورامي جمال

ينتظر عشاق كل من النجمين رامي جمال وتامر عاشور حفلهم الغنائي المقرر إقامته 2 أبريل المقبل على خشبة المسرح المكشوف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على 5 فئات الأولى بمبلغ 1200 جنيه، والثانية بـ1000 جنيه، والثالثة بـ800 جنيه، والرابعة بـ600 جنيه، والخامسة بـ400 جنيه.ووضعت الشركة المنظمة للحفل عددا من الشروط لدخول الجمهور جاءت كالتالي:- الدخول بالزي الرسمي- دفع تذكرة كاملة لمَن هم فوق 6 سنوات وغير مسموح بدخول أطفال أقل من 6 سنوات.- ممنوع دخول جميع أنواع الكاميرات.- ممنوع دخول جميع أنواع المأكولات والمشروبات.