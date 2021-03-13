5 فئات للتذاكر: 4 تعليمات لحضور حفل تامر عاشور ورامي جمال
السبت 13/مارس/2021 - 10:13 م
حسن أمينطباعة
ينتظر عشاق كل من النجمين رامي جمال وتامر عاشور حفلهم الغنائي المقرر إقامته 2 أبريل المقبل على خشبة المسرح المكشوف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.
وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على 5 فئات الأولى بمبلغ 1200 جنيه، والثانية بـ1000 جنيه، والثالثة بـ800 جنيه، والرابعة بـ600 جنيه، والخامسة بـ400 جنيه.
ووضعت الشركة المنظمة للحفل عددا من الشروط لدخول الجمهور جاءت كالتالي:
- الدخول بالزي الرسمي
- دفع تذكرة كاملة لمَن هم فوق 6 سنوات وغير مسموح بدخول أطفال أقل من 6 سنوات.
- ممنوع دخول جميع أنواع الكاميرات.
- ممنوع دخول جميع أنواع المأكولات والمشروبات.
وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على 5 فئات الأولى بمبلغ 1200 جنيه، والثانية بـ1000 جنيه، والثالثة بـ800 جنيه، والرابعة بـ600 جنيه، والخامسة بـ400 جنيه.
ووضعت الشركة المنظمة للحفل عددا من الشروط لدخول الجمهور جاءت كالتالي:
- الدخول بالزي الرسمي
- دفع تذكرة كاملة لمَن هم فوق 6 سنوات وغير مسموح بدخول أطفال أقل من 6 سنوات.
- ممنوع دخول جميع أنواع الكاميرات.
- ممنوع دخول جميع أنواع المأكولات والمشروبات.