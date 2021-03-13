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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المرصد السورى: 97 غارة شنتها روسيا على مواقع داعش

السبت 13/مارس/2021 - 07:52 م
داعش
داعش
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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن أن الطائرات الحربية الروسية شنت اليوم السبت 22 غارة جوية على مواقع "داعش" في قطاعات عدة ضمن البادية السورية (من ريف حمص الشرقي وصولا إلى باديتي دير الزور والرقة)؛ ما يرفع عدد الغارات الروسية منذ فجر أمس إلى 97 غارة، حيث نفذت الطائرات الجمعة، 75 غارة جوية.

وفي سياق متصل، أفاد المرصد، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، بانتشار عناصر من المسلحين التابعين لروسيا والنظام السوري في مثلث "الرقة-حلب-حماة" في البادية السورية، وذلك لتأمين طريق قوافل النفط القادمة من شمال شرق سوريا، إضافة إلى استمرار تلك القوات في البحث عن خلايا تنظيم داعش وتفكيك الألغام في مناطق متفرقة هناك.

وكان المرصد قد أعلن الخميس، عن تنفيذ المقاتلات الروسية نحو 25 غارة جوية على مناطق انتشار تنظيم داعش ضمن مثلث "حلب-حماة-الرقة"، وعند الحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور في البادية، وسط معلومات عن خسائر بشرية.

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