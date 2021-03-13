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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن تشارك في احتفالية «رحلة البر»

السبت 13/مارس/2021 - 07:08 م
احتفالية رحلة البر
احتفالية رحلة البر
ولاء جمال
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شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في احتفالية "رحلة البر" التي أقامتها جمعية "الباقيات الصالحات" للداعية الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوى، بحضور نخبة من الفنانين والإعلاميين.
 
وخلال الفعالية، تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال جولة لها دار "أبي وأمى" لمرضى الزهايمر واطمأنت على صحة المرضى، كما تفقدت مستشفى "آل ياسين" الطبية التخصصية الخيرية والتي افتتحتها الدكتورة الراحلة عبلة الكحلاوي في يناير العام الماضي.

وخلال الجولة، استعرضت وزيرة التضامن احتياجات المستشفى من أعمال تطوير لاستكمال جميع الخدمات بها، والتي كانت قد أوصت بها الداعية الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي لتقديم جميع الخدمات للمرضى في مختلف التخصصات، متعهدة ببذل الجهود لاستكمال أعمال تطوير المستشفى قبل نهاية العام الجاري.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي كانت خير مثال للدعوة وقدمت نموذجا فريدا في العمل الخيري، داعية لها بالرحمة والمغفرة، مقدمة التحية لأبناء الداعية الراحلة لاستكمالهم الرسالة المقدسة التي كانت تقدمها.

وأعربت القباج عن سعادتها لما رأته من خدمات متطورة في دار "أبي وأمي" لرعاية مرضى الزهايمر ومستوى مستشفى "آل ياسين"، مشيرة إلى أن خدمة مرضى الزهايمر يمثل شرفا عظيما.

وأوضحت أن واقع مسئوليتها كوزيرة للتضامن الاجتماعي يحتم عليها تقديم الخدمات المناسبة والمتكاملة لجميع الفئات التي تحتاج لرعاية سواء ذوي الاعاقة أو مرضى الزهايمر أو غيرهم ممن يعانون من أمراض المختلفة.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تستهدف تقديم الخدمات المناسبة لفئة المسنين ورعايتها، موضحة أن الوزارة تخدم 5 آلاف مسن في ١٦٨ دار مسنين تابعة للوزارة.

وفي ختام الاحتفالية، كرمت الدكتورة مروة ياسين ابنة الدكتورة عبلة الكحلاوي وزيرة التضامن الاجتماعي بمنحها درع الأم المثالية تقديرا لدورها في خدمة المجتمع.

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