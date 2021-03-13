رئيس مدينة مرسى مطروح: إزالة الإعلانات المخالفة وإشغالات الطريق

قال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم إزالة إشغالات الطريق للمحال التجارية المخالفة بعلم الروم وزاهر جلال وشوارع عمر المختار وليبيا، من خلال الحملة المكبرة من إدارة تحسين البيئة والتراخيص وشرطة المرافق، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أنه تم إزالة الإعلانات المخالفة بأعمدة الإنارة، وإزالة الحواجز للمحال التجارية بعلم الروم وشوارع وسط المدينة، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على معدات وأدوات بناء لعقار يقوم بإشغال الطريق بوضع مواد البناء بشارع مدرسة تحفيظ القرآن أول علم الروم وتم تحرير مخالفة غشغال طريق.وشدد جاب الله على استمرار الدفع بحملات مكبرة على مدار اليوم للتحفظ على كافة أنواع إشغالات الطريق التي تحتل الأرصفة ومراجعة تراخيص المحال التجارية.وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح أصحاب المحال التجارية بعدم إشغال الأرصفة والطريق والتعاون مع مجلس المدينة للحد من انتشار الباعة الجائلين حفاظا على الشكل الحضاري للمدينة، وسيتم تطبيق أقصى غرامة وعقوبة على المحال المخالفة.