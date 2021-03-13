«حماس» فى يوم الجريح الفلسطينى: يجب تشريع القوانين التي تثبت حقوقهم

أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، اليوم السبت، على ضرورة إكرام الجرحى وتشريع القوانين التي تثبت حقوقهم.وشدد رضوان فى كلمته بمناسبة اليوم الوطنى للجريح الفلسطينى، على ضرورة محاسبة قادة الاحتلال على ارتكابهم جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.ودعا رضوان كل المؤسسات الحقوقية لتوثيق جرائم الاحتلال، تقديمها للجهات المخصة لمحاسبة الاحتلال وقادته على جرائمهم.وتابع رضوان، "في يوم الجريح الفلسطيني نؤكد على أهمية هذه القضية، حتى يصبح يوم الجريح الفلسطيني يوما عالميا يحتفى به في كل العالم".