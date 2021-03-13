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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

احتفالًا بيوم المرأة.. «الداخلية» تُنظم زيارات لدور رعاية المسنات

السبت 13/مارس/2021 - 11:42 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نظمت وزارة الداخلية زيارات ضمت ضباط وضابطات من مختلف مديريات الأمن لعدد من دور رعاية المُسنات على مستوى الجمهورية بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للمرأة وقرب الاحتفال السنوى بيوم المرأة المصرية وعيد الأم.

جاء ذلك للوقوف على احتياجاتهن من الخدمات الأمنية وتلبيتها فضلًا عن تقديم الهدايا والورود، وقضاء يوم ترفيهى معهن.

وقد لاقى ذلك استحسان النزيلات بالدور والقائمين عليها الذين توجهوا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على المشاركة الفعالة فى تلك المبادرات ذات الطابع الإنسانى.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى والإنساني وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديرًا من وزارة الداخلية لدور المرأة المصرية الفعال فى المجتمع.

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