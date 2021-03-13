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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه فى أسبوع

السبت 13/مارس/2021 - 10:39 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
وكالات
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خسرت البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 1.3 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5. 688 مليار جنيه.

وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64% ليبلغ مستوى 11261 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 8.34% مسجلًا 2212 نقطة، كما أضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 0.77% لينهي التعاملات عند مستوى 3223 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة إلى ارتفاع قيم التداول لتبلغ 1. 32 مليار جنيه من خلال تداول 1. 3 مليار ورقة منفذة على 206000 عملية.

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