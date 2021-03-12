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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الاتحاد التعاوني الزراعي يبحث حلول نقص حصص الأسمدة للمزارعين

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:33 ص
حصص الأسمدة للمزارعين
حصص الأسمدة للمزارعين
عبدالناصرمحمد
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قال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أنه تم بحث مشكلة الجمعية العامة مع مصانع وتأخرها عن إرسال البرامج الخاصة بالجمعيات من الأسمدة شهريا، حيث لم يحصل المزارعين على حصصهم المقررة خاصة محافظات الصعيد، مما يضطر المزارع للجوء إلى الأسمدة الحرة بالسوق السوداء مرتفعة الثمن.

و أعرب رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي لـ "الدستور"، اتفاقهم مع قرار وزارة التجارة والصناعة بزيادة رسوم الصادر على الأسمدة كي يصل إلى 600 جنيه على الطن حتى تلتزم المصانع بسداد احتياجات المزارعين في المقام الأول، مطالبا وزارة الزراعة باستمرار صرف حصص الأسمدة عن الموسم الشتوي حتى نهاية شهر مارس الجاري لسد العجز بالجمعيات الزراعية.

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