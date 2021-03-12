رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يوجه الولايات لتطعيم كل البالغين بلقاح كورونا قبل بداية مايو

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:56 ص
بايدن
بايدن
أ ش أ
طباعة
ضغط الرئيس الأمريكي جو بايدن على الولايات لتوسيع نطاق أهلية الحصول على لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لتشمل جميع البالغين في الولايات المتحدة بموعد أقصاه الأول من مايو المقبل، داعيا إلى بذل جهود شاملة لهزيمة الفيروس التاجي لتمهيد الطريق للتجمعات الصغيرة خلال عطلة عيد الاستقلال.

وقال بايدن - في خطاب بمناسبة الذكرى السنوية الأولى على الإغلاق الشامل لاحتواء جائحة كورونا، وفق ما أوردته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة - إنه يريد أن يتمكن كل البالغين الأمريكيين، أيا كان عمرهم، من تلقي اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بحلول الأول من مايو المقبل.

وتابع الرئيس الأمريكي: "سننشر العيادات المتحركة لتطعيم جميع الأمريكيين، فضلا عن العمل على إنشاء موقع على الإنترنت لتحديد مراكز التطعيم وحجز مواعيد لتلقي اللقاح".

ورجح بايدن إمكانية أن يجتمع الأمريكيون "ضمن مجموعات صغيرة" للاحتفال بالعيد الوطني في 4 يوليو في حال النجاح في هزيمة كورونا، قائلا "إن معركتنا ضد فيروس كورونا لم تنته بعد".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن جائحة كورونا قوبلت العام الماضي بالصمت والتجاهل ما أدى إلى تفشي الفيروس وتزايد أعداد الوفيات، كاشفا أن عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة تجاوز عدد قتلى الحربين العالميتين وحرب فيتنام وأحداث 11 سبتمبر.

وقال بايدن: إن إدارته باتت تحرز تقدما ملموسا في مواجهة فيروس كورونا، مجددا نصيحته بضرورة ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي للحد من تفشي الفيروس.

وأشار إلى أن إدارته عملت بالتعاون مع مصنعي اللقاحات، لتوفير ملايين اللقاحات لتطعيم الأمريكيين، مؤكدا حرصه على تعزيز جهود توزيع اللقاح على نطاق واسع من خلال نشر العديد من العيادات المتنقلة وتوفير اللقاحات في الصيدليات، إضافة إلى تقديم اللقاحات في المنازل للحالات الطارئة.

كما تطرق الرئيس الأمريكي في خطابه إلى الآثار التي تسببت بها الجائحة على المجتمع، لا سيما الصغار منهم الذين حرمتهم الجائحة من الوصول إلى مدارسهم بشكل طبيعي.

وقال بايدن: "شاهدنا جيلا من الأطفال جلسوا في بيوتهم ولم يذهبوا لمدارسهم".

وشدد بايدن على أنه "يجب علينا أن نهزم الفيروس قبل العودة لحياتنا الطبيعية"، مؤكدًا: "نعرف ما يتوجب عمله لهزيمة الفيروس".

موضوعات متعلقة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 12-3-2021

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2021

اضطرابات فى حالة الطقس الأسبوع المقبل.. و«الأرصاد» تُحذر المواطنين

الصور

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

غدًا.. تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت وإغلاق الدائري

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

«كورونا» يضرب الصحة العقلية لثلث الشعب الأمريكى

لقاح «أسترازينيكا» يُظهر فاعلية كبيرة في فرنسا

«كورونا» يفرض على كوريا الجنوبية مد العمل بإجراءات التباعد الاجتماعي

حريق مبنى سكني على ساحل البحر الأسود بروسيا

أيام زمان

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

مجرم شهير سبب عمل أمينة رزق بالفن

حكاية مخمور هجم على فنانة شهيرة ليلة زفافها

«اهدموا الهرم».. ماذا قال عبد الناصر بعد منع أم كلثوم من الغناء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
جمال طه
السعودية وانقلاب الحليف الأمريكى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
المزيد

الثقافة

«البنية السردية في أدب محمود عبد الرازق» جديد سلسلة كتابات

جمهور بورسعيد يشيد باستعراضات فرقة «رضا».. (صور)

معرض للكتاب وندوة هى قوية بمكتبة مصر العامة

اليوم.. انطلاق ورشة «الكتابة الإبداعية للأطفال» بمركز طلعت حرب