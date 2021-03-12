البنتاجون يرد على الانتقادات حول وجود حوامل فى صفوف قواته

رفض البنتاجون انتقادات الصحفي تاكر كارلسون له على وجود نساء حوامل في صفوف القوات المسلحة الأمريكية.وقال كارلسون في برنامجه على قناة "فوكس نيوز"، تعليقا على الأنباء حول أن البنتاجون اعتمد أزياء خاصة للحوامل، إن "نساء حوامل سيقاتلن في حروبنا. إنه استهزاء بالقوات المسلحة الأمريكية".وأضاف أن القوات المسلحة الأمريكية تصبح "نسائية أكثر"، بينما تصبح القوات الصينية "أكثر رجولة".وردا على تصريحات الصحفي، قال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، إن الوزارة لن "تستمع إلى النصائح بشأن الكوادر من مقدم برنامج تلفزيوني".ووصف كيربي تعليقات الصحفي بأنها "إهانة للقوات المسلحة الأمريكية".يشار إلى أن النساء يمثلن 16% من كوادر القوات المسلحة الأمريكية، وتبلغ نسبتهن بين الضباط 19%.