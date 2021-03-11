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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جنود أردوغان يقتلون 7 سوريين بينهم 3 أطفال

الخميس 11/مارس/2021 - 08:18 م
جنود أردوغان
جنود أردوغان
آية حسني
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نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، تقريرا يفيد باستهداف قوات حرس الحدود التركي 7 مواطنين سوريين برصاصها من بينهم 3 أطفال، في محافظتي إدلب والحسكة، منذ بداية العام الجاري.

ووثق المرصد استشهاد شاب من أبناء قرية رسم صهريج بريف حلب، في يناير الماضي، برصاص حرس الحدود التركي المعروفة بالـ"لجندرما"، خلال محاولته دخول الأراضي التركية من منطقة حارم عند الحدود السورية مع لواء اسكندرون بريف إدلب.

وفي 27 من يناير، قتل شاب برصاص حرس الحدود التركي، وذلك أثناء محاولته الدخول إلى الأراضي التركية قرب الشريط الحدودي مع تركيا، من منطقة الحمبوشية بريف جسر الشغور الغربي، وفي الـ 4 من فبراير، قتل شاب اخر، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، وفقا للمرصد.

واستشهد طفل برصاص حرس الحدود التركي خلال محاولته دخول الأراضي التركية من منطقة حيلت التابعة لناحية حارم عند الحدود السورية مع لواء اسكندرون بريف إدلب.

كما وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان في فبراير، استشهاد طفل برصاص عناصر الجندرما التركية، أثناء عمله مع جده في أرض زراعية تبعد 500 متر عن الجدار الحدودي في قرية سلهب بريف جسر الشغور الشمالي غربي إدلب.

وفي 4 مارس، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفل برصاص حرس الحدود التركي، أثناء تواجده أمام منزله في قرية المدلوسة بريف سلقين شمال غرب محافظة إدلب المقابلة للواء إسكندرون.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان أيضا في الـ 9 من مارس، استشهاد شاب برصاص حرس الحدود التركي أثناء محاولته عبور الحدود نحو تركيا من جهة مدينة دركوش الحدودية مع لواء إسكندرون في ريف إدلب الشمالي الغربي، وآخرها يوم أمس الـ 10 من مارس.

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