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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الخطيب يفتتح «أهلى الأقصر» بحضور وزير الشباب

الخميس 11/مارس/2021 - 08:00 م
الكابتن محمود الخطيب
الكابتن محمود الخطيب
هدى الأمير
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افتتح مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب "أهلى الأقصر" في احتفالية كبرى حضرها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومصطفى ألهم، محافظ الأقصر وأعضاء مجلس إدارة النادى، ولفيف من رموز ونجوم القلعة الحمراء والشخصيات العامة، وأيضًا سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات والعضو المنتدب، وقيادات الشركة والقيادات الأمنية والتنفيذية بالأقصر.

بدأ حفل افتتاح "أهلى الأقصر" بالنشيد الوطنى أعقبه نشيد النادى الأهلى، وبعد ذلك تم عرض فيلم قصير عن تاريخ الأهلى وإنجازاته، وفيلم آخر عن "أهلى الأقصر" كما تخللت الحفل كلمة للكابتن الخطيب وكلمة للدكتور أشرف صبحى، إلى جانب عروض فنية مميزة.

‏‎ويعتبر "أهلى الأقصر" أكبر نادٍ رياضى بالمحافظة، حيث تبلغ مساحته 13 فدانًا، ويشمل ملعبًا قانونيًّا لكرة القدم، مجهزًا بمدرجات تتسع لـ5 آلاف متفرج، وملاعب متنوعة للألعاب الجماعية والفردية، وحمام سباحة أوليمبيًّا، وصالة مغطاة بمساحة 1.56 فدان.

يضم "أهلى الأقصر" مبنى اجتماعيًّا يشمل العديد من الخدمات الاجتماعية والرياضية، بخلاف المسجد و"الجيم"، وملعب الخماسى، كما يتضمن العديد من الملاعب المجهزة لخدمة أكاديميات كرة القدم والسلة والطائرة واليد، وملاعب التنس الأرضى، وتنس الطاولة وألعاب القوى، وحمامات السباحة وكرة الماء.

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