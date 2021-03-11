الخطيب يفتتح «أهلى الأقصر» بحضور وزير الشباب
الخميس 11/مارس/2021 - 08:00 م
هدى الأميرطباعة
افتتح مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب "أهلى الأقصر" في احتفالية كبرى حضرها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومصطفى ألهم، محافظ الأقصر وأعضاء مجلس إدارة النادى، ولفيف من رموز ونجوم القلعة الحمراء والشخصيات العامة، وأيضًا سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات والعضو المنتدب، وقيادات الشركة والقيادات الأمنية والتنفيذية بالأقصر.
بدأ حفل افتتاح "أهلى الأقصر" بالنشيد الوطنى أعقبه نشيد النادى الأهلى، وبعد ذلك تم عرض فيلم قصير عن تاريخ الأهلى وإنجازاته، وفيلم آخر عن "أهلى الأقصر" كما تخللت الحفل كلمة للكابتن الخطيب وكلمة للدكتور أشرف صبحى، إلى جانب عروض فنية مميزة.
ويعتبر "أهلى الأقصر" أكبر نادٍ رياضى بالمحافظة، حيث تبلغ مساحته 13 فدانًا، ويشمل ملعبًا قانونيًّا لكرة القدم، مجهزًا بمدرجات تتسع لـ5 آلاف متفرج، وملاعب متنوعة للألعاب الجماعية والفردية، وحمام سباحة أوليمبيًّا، وصالة مغطاة بمساحة 1.56 فدان.
يضم "أهلى الأقصر" مبنى اجتماعيًّا يشمل العديد من الخدمات الاجتماعية والرياضية، بخلاف المسجد و"الجيم"، وملعب الخماسى، كما يتضمن العديد من الملاعب المجهزة لخدمة أكاديميات كرة القدم والسلة والطائرة واليد، وملاعب التنس الأرضى، وتنس الطاولة وألعاب القوى، وحمامات السباحة وكرة الماء.
بدأ حفل افتتاح "أهلى الأقصر" بالنشيد الوطنى أعقبه نشيد النادى الأهلى، وبعد ذلك تم عرض فيلم قصير عن تاريخ الأهلى وإنجازاته، وفيلم آخر عن "أهلى الأقصر" كما تخللت الحفل كلمة للكابتن الخطيب وكلمة للدكتور أشرف صبحى، إلى جانب عروض فنية مميزة.
ويعتبر "أهلى الأقصر" أكبر نادٍ رياضى بالمحافظة، حيث تبلغ مساحته 13 فدانًا، ويشمل ملعبًا قانونيًّا لكرة القدم، مجهزًا بمدرجات تتسع لـ5 آلاف متفرج، وملاعب متنوعة للألعاب الجماعية والفردية، وحمام سباحة أوليمبيًّا، وصالة مغطاة بمساحة 1.56 فدان.
يضم "أهلى الأقصر" مبنى اجتماعيًّا يشمل العديد من الخدمات الاجتماعية والرياضية، بخلاف المسجد و"الجيم"، وملعب الخماسى، كما يتضمن العديد من الملاعب المجهزة لخدمة أكاديميات كرة القدم والسلة والطائرة واليد، وملاعب التنس الأرضى، وتنس الطاولة وألعاب القوى، وحمامات السباحة وكرة الماء.