النبي النائم.. خرافة صندوق الأسرار ونحت تمثال أبي الهول

ذكر الدكتور شريف شعبان في كتابه "أشهر خرافات الفراعنة" الصادر عن دار ن للنشر والتوزيع العديد من الخرافات التي التصقت بتمثال أبي الهول، ومن ضمن هذه الخرافات خرافة النبي النائم.يقول شعبان:"رغم اكتشاف جسد أبي الهول ونفض ما عليه من الرمال، إلا أنه مازال يلهب مخيلة الكثيرين بالأساطير والخرافات، وهي التي مازالت سائدة في عقول الناس حتى الآن. ومن أشهر الجماعات المرتبطة بفكرة كنوز أبي الهول هو ما تناقلته جماعة "إدجار كايسي".يضيف:"ذلك الدجال الذي عاش خلال أوائل القرن العشرين، حيث يؤمنون بأن هذا الرجل ساحر له قدرات خاصة تصل إلى حد المعجزات يتنبأ بأحداث عالمية عن طريق لحظات غيبوبة أو فقدان وعي حتى أطلق عليه النبي النائم، ويعتقدون أن روح أحد العلماء الذين كانوا يعيشون في قارة أطلانتس المفقودة تجسدت فيه، وأنه استطاع النجاة من الدمار والهبوط إلى مصر وحمل صندوقًا به كل أسرار علم قارة أطلانتس، وقام بنحت أبي الهول ودفن صندوق الأسرار أسفل القدم اليمنى لتمثال أبي الهول.وتابع "يأتي أفراد هذه الجماعة إلى مصر كل عام لزيارة الأهرامات وأبي الهول في محاولة لاسترجاع معجزات إدجار كايسي.