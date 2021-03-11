جمعية الصحفيين البحرينية: ما تقوم به قطر تجاه مملكتنا غير مقبول

استنكرت جمعية الصحفيين البحرينية، استمرار قناة "الجزيرة" القطرية، نهجها العدائي تجاه مملكة البحرين ومحاولات النيل من مكتسباتها الحضارية، لافتة إلى أن البحرين تنتهج الأساليب الدبلوماسية في معالجة خلافاتها مع الآخرين ولا تجنح إلى أسلوب المكايدات الذي تمارسه قطر عبر ذراعها الإعلامي المعروف بدوره في زعزعة أمن واستقرار البلدان العربية.وأوضحت الجمعية البحرينية، في بيان لها اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا": "أن الممارسات القطرية الواضحة والمكشوفة في العداء لمملكة البحرين وشعبها باتت تسئ لها وتفضح نواياها، ولا تحقق لها أي مكاسب كما يعتقد حُكام الدوحة، لأن محاولات الإضرار بمصالح الآخرين وتشويه سمعتهم سيرتد لمن قام به عاجلا أم آجلا، وأن مجرد بث برنامج تلفزيوني لا يؤثر في صمود البحرينيين في مسعاهم تجاه تحقيق التنمية المستدامة في بلادهم العزيزة".وأضاف البيان، أن البحرين وفي أوج أزمة (كورونا كوفيد 19) تتقدم يومًا بعد يوم، وتتفرد كعادتها وتتميز في كل ما تقوم به من أجل صحة شعبها ومستقبله المشرق بإذن الله، وإن إشادات العالم بهذا الانجازات تستمر، وتتوهج بلادنا بقيادة الملك وبعزم رجالها ونسائها ولا تلتفت للأحقاد وموجات الكراهية التي تعلي صوتها كل ما أحرزت البحرين نجاحا مبهرا في مجال من المجالات.وأشار البيان إلى أن جمعية الصحفيين البحرينية تساند كل الإجراءات التي تقوم بها وزارة الخارجية في البحرين، مع التأكيد بأن ما تقوم به قطر تجاه مملكتنا الغالية غير مقبول لأنه يتناقض مع مبادئ حسن الجوار، وتتنافى مع ما تضمنه بيان (قمة العلا) من مبادئ وأحكام والتزامات واجبة التنفيذ من قبل جميع الدول التي صادقت على البيان، الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن قطر لا ترغب في تنفيذ ما التزمت به في قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت بالمملكة العربية السعودية في يناير الماضي.واختتمت الجمعية البحرينية بيانها قائلة: "يُحمد لقيادتنا في البحرين سعة صدرها وإبداء حسن النوايا على الدوام، وهذا نهج العُقلاء أصحاب الرأي السديد والعقل الرزين والراجح أصحاب الحكمة والدراية، يراعون صلة الدم والأرحام والعلاقات المتجذرة في تاريخ المنطقة ولذلك فإن حُكامنا دائما يضعون مصلحة شعوب الخليج وأمن واستقرار المنطقة في قمة أولوياتهم وليس العكس كما يفعل الآخرون".