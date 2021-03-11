غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن مدينة زفتي بالغربية

أعلنت محافظة الغربية فصل التيار الكهربائي بمركز ومدينة زفتى يوم غدًا الجمعة، من الساعة ٧ صباحًا وحتى الساعة ٩ صباح نفس اليوم، وذلك لتركيب طفايات حريق بلوحة توزيع زفتى.وأشارت المحافظة إلى أن الأماكن التي ستتأثر بالفصل هي أولًا مدينة زفتى (شارع محمد فريد، منطقة عزبة المصري، منطقة خلف السكة الحديد، منطقة كوبري العشرة، منطقة خير الدين، شارع البحر، منطقة المحكمة، منطقة مركز الشرطة، منطقة الصوامع، منطقة المرور، منطقة خلف الوحدة الزراعية).ثانيًا خطوط الريف الآتية (كفر سنباط، الغريب، عزبة النادي، دهتورة، مسجد وصيف، شبرا الديب، شبرا اليمن الجديد).وأهابت محافظة الغربية بالمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاق الفصل تدبير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.