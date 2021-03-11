رابط تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

وتستمر عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي وعلى موقع "جوجل" من قبل المواطنين عن خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لعام 2021، وكيفية التسجيل على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.وأطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رابط إلكتروني لتسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وذلك نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا القاتل، الذي عاود من جديد في الانتشار وأصبح أشد خطورة وأسرع في الانتشار عن السابق، وأتاحت وزارة الكهرباء هذه المنصة الإلكترونية توفيرًا للوقت ولتخفيف العبء على المواطنين، وذلك للإلتزام بقرارات الحكومة المصرية من خلال الإجراءات الوقائية والإحتزارية لتقليل التكدس في الشوارع وفي المصالح الحكومية، خوفًا على صحة المواطنين من عدوى فيروس كورونا الخطير.

ويمكنك الأن الدخول على الرابط الإلكتروني حتى تستطيع الاستعلام وتسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، من خلال هذا الرابط من هنا .

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تعرف على خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

1 - تقديم طلب تركب عداد كهربائي بدل فاقد.2 - تقديم طلب تركب عداد كهربائي بدل تالف.3 - تغير اسم صاحب عداد الكهرباء.4 - تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمنشأت الاستثمارية والشركات.5 - تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.6 - تقديم طلب فحص عداد الكهرباء.7 - طلب استبدال عداد كهرباء بعداد أخر بقدرة أقوى من السابق.8 - دفع فواتير استهلاك الكهرباء.9 - تقديم على طلب تركيب عداد كهربائي بقانون جديد.10 - تقديم على طلب تركيب عداد كودي من خلال خدمة العملاء والدعم الفني.11 - يمكنك من خلال الرابط الإلكتروني الحصول على شهادة بيانات للاستهلاك الشخصي في الكهرباء.