اليوم.. افتتاح فرع نادي الأهلي في الأقصر

يفتتح مجلس إدارة النادي الأهلي مساء اليوم الخميس، فرع نادي الأهلي بالأقصر في احتفالية كبرى، بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس إدارة الأهلي، ولفيف من رموز وقيادات ونجوم القلعة الحمراء، والشخصيات العامة وبحضور سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات والعضو المنتدب، وقيادات الشركة.‎ويأتي افتتاح فرع الأهلي بالأقصر بعد الانتهاء من كافة التجهيزات النادي والملاعب وأماكن تواجد الأعضاء والحدائق والأماكن الترفيهية، وتسيير الخدمات بالشكل الذي يليق بأعضاء الأهلي في الصعيد، من خلال منظومة خدمات رياضية واجتماعية محترفة، تتوافق مع خبرات الأهلي التي تجاوزت 114 عاما، وكذلك خبرات ونجاحات شركة استادات الشركة الوطنية المصرية العملاقة صاحبة الشراكة الاقتصادية مع النادي الأهلي والتى نتج عنها أهلي الأقصر ليظهر بهذا الشكل المبهر بعد نجاح الوحدة الاقتصادية بين الطرفين والتى ظهرت في استاد الأهلي والسلام وأيضا في تطوير قناة النادي وكذلك باقي المشروعات داخل الوحدة الاقتصادية.‎ويعتبر أهلي الأقصر أكبر نادي رياضي بالمحافظة حيث تبلغ مساحته 13 فدان، ويشمل ملعب كرة قدم قانوني ومدرجات تتسع لـ 5 آلاف متفرج وملاعب مختلفة للألعاب الجماعية والفردية، وحمام سباحة أولمبي وصالة مغطاة بمساحة 1.56 فدان، ومبني اجتماعي يشمل العديد من الخدمات الإجتماعية والرياضية بخلاف المسجد والجيم وملعب التنس، وملعب الخماسي.‎ويتضمن أهلي الأقصر العديد من الرياضات من خلال أكاديميات كرة القدم والسلة والطائرة واليد وتنس الأرضي وتنس الطاولة وسباحة وكرة ماء وألعاب قوى.‎وبافتتاح أهلي الأقصر يحقق الأهلي أهداف عديدة أولها وصول النادي لجماهيره في الصعيد وتلبية رغباتهم، وخدمة أعضائه في صعيد مصر، وكذلك مشاركة الأهلي بدوره الوطني والاجتماعي في التنمية المجتمعية والرياضية والانشائية، وتحقيق عوائد اقتصادية عديدة من خلال استغلال حق انتفاع النادي، ومن خلال الوحدة الاقتصادية مع شركة استادات التي حققت كل المعايير المطلوبة بأهلي الأقصر.‎ونجحت شركة استادات خلال فترة قصيرة في تحقيق أهداف الوحدة ونجاح الشراكة مع النادي الأهلي، والسير مع جهود الدولة في البناء والتطوير والتعمير والتنمية وهو الجانب الوطني الذي اتفق عليه الأهلي وستادات.‎ومن جانبه أبدى سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات والعضو المنتدب سعادته بهذا الإنجاز الكبير الذي وصفه بالتاريخي، مشددا على نجاح الوحدة الاقتصادية مع النادي الأهلي ومؤكدا على زيادة التعاون في المرحلة المقبلة.وأشاد الوزيري بنجاح أهلي الأقصر الذي ولد عملاقا ووجه الشكر للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على التعاون الرائع بين الطرفين وكذلك وجه الشكر لكل أجهزة الدولة التي ساهمت في نجاح الوحدة الاقتصادية وإنشاء أهلي الأقصر.‎واتفق العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي ونائب رئيس مجلس ادارة شركة استادات مع رئيس مجلس ادارة الشركة على ضرورة تحقيق المعادلة الصعبة وهي التواجد في أقصى جنوب صعيد مصر وتوفير الإمكانيات الرياضية والاجتماعية والمشاركة في التنمية وإظهار الجانب الوطني للنادي الأهلي وشركة استادات الذي تجلى في أهلي الأقصر.