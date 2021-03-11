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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيسة الحكومة المحلية بمدريد يدعو لانتخابات مبكرة

الخميس 11/مارس/2021 - 01:03 ص
دياز أيوسو
دياز أيوسو
وكالات
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قدمت رئيسة الحكومة المحلية في مدريد، اليمينية إيسابيل دياز أيوسو، استقالتها من منصبها، ودعت لإجراء انتخابات مبكرة في الرابع من مايو، وذلك بعدما فضت ائتلافها الحاكم.

وقالت دياز أيوسو إنها اضطرت لفض الائتلاف بين فصيلها السياسي "الحزب الشعبي" وحزب "سيودادانوس" (المواطنة) من وسط اليمين، الذي تولى إدارة منطقة مدريد اعتبارا من 2019، لمنع شريكها السابق في الائتلاف والاشتراكيين المعارضين من طرح الثقة بالحكومة.

وقالت في خطاب متلفز: "اضطررت لاتخاذ هذا القرار حرصا على مصلحة مدريد وإسبانيا"، مشيرة إلى أنها لم تكن ترغب بفض الائتلاف وبأنها كانت تعتزم استكمال ولايتها.

وأضافت: "تحتاج مدريد إلى إدارة مستقرة وإلى أفكار واضحة وحلول طموحة واستقرار... وهي أمور من غير الممكن تحقيقها في الظروف الراهنة".

وجاء إعلان دياز أيوسو بعد ساعات قليلة على خرق "سيودادانوس" الاتفاق على تشكيل ائتلاف حاكم مع "الحزب الشعبي" في منطقة مورسيا الواقعة في جنوب شرق إسبانيا، واتخاذه قرارا بتأييد طرح الثقة بالحكومة تقدّم به الاشتراكيون المهيمنون على الحكومة المركزية الإسبانية.

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