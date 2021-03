«ويبينار» حول علاجات أمراض القلب في وقت كورونا

تعقد الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية سلسلة ويبينار عن علاجات أمراض القلب فى وقت كورونا، على أن تبدأ أول جلسة في العاشرة من صباح الخميس المقبل.أوضحت أن سلسلة الويبينار يعقد برعاية محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، والدكتور احمد حسنين نائب رئيس الهيئة وتناقش السلسة عدة موضوعات منها:1- Is there a deviation from guide line in STEMI management at COVID time lesson from wave 1& 22- NSTEMI UA management lesson to be add to guidelines3- Atypical presentation of ACS4- Case presentation، ACS in COVID-19